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تركيا تعتزم السماح بتلاوة القرآن في مبنى آيا صوفيا المثير للجدل

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مصراوي Masrawy

تركيا تعتزم السماح بتلاوة القرآن في مبنى آيا صوفيا المثير للجدل

08:14 م الأربعاء 21 يونيو 2017

تركيا تعتزم السماح بتلاوة القرآن في مبنى آيا صوفيا المثير للجدل

إسطنبول (د ب ا)
تعتزم السلطات التركية السماح بتلاوة القرآن الكريم داخل مبنى آيا صوفيا البارز في اسطنبول، مما أثار قلق جماعات إزاء محاولة تحويل هذا الموقع التاريخي إلى مسجد.

ويرغب إسلاميون منذ زمن طويل في تحويل موقع آيا صوفيا إلى مسجد مجددا. لكن الخطة واجهت معارضة، لكون موقع المبنى المحايد يعد بمثابة تذكير بالدستور العلماني التركي للكثيرين.

وقد عارضت الكنسية الأرثوذكسية تاريخيا فكرة تحويل الموقع الى مسجد. وبعد تلاوة القران في مبنى آيا صوفيا العام الماضي، أدانت وزارة الخارجية اليونانية هذه الخطوة ووصفتها بأنها بمثابة "عدم احترام"، وردت أنقرة آنذاك بقولها إن تصريح أثينا "غير مقبول".

وتجمع الآلاف من المسلمين أمام آيا صوفيا في مايو 2016، ودعوا إلى تحويله إلى مسجد.

بيد أن الحكومة التركية لم تعلن حتى الآن نواياها إزاء هذه المسألة.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول التي تديرها الدولة أن هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية (تي.أر.تي) ستبث من داخل المبنى الذي أصبح الآن رسميا متحفا، خلال حفل لتلاوة القرآن في وقت لاحق اليوم.

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