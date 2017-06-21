صورة| لفتة إنسانية من «رونالدو» قبل لقاء روسيا

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قام البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي، بلفتة إنسانية، قبل المباراة التي جمعت بين فريقه اليوم والمنتخب الروسي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من بطولة كأس العالم للقارات.

وأثناء نزول الفريقين إلى أرض الملعب، اصطحب رونالدو، فتاة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقام بتقبيلها قبل انطلاق المباراة.

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يذكر أن اللقاء انتهى لصالح البرتغال بهدف وحيد، أحرزه رونالدو في الدقيقة الـ9 من المباراة، ليصل فريقه إلى النقطة الرابعة ويتصدر المجموعة بفارق نقطة وحيدة عن المنتخب الروسي.