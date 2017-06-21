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«رونالدو» يقود البرتغال للفوز على روسيا في كأس القارات

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«رونالدو» يقود البرتغال للفوز على روسيا في كأس القارات «رونالدو» يقود البرتغال للفوز على روسيا في كأس القارات

التحرير

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فاز منتخب البرتغال على نظيره الروسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أرينا بالتيكا، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم للقارات التي تستضيفها روسيا، خلال الفترة من 17 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل. 

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كريستيانو رونالدو، في الدقيقة الـ9 من زمن المباراة. 

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بهذا الفوز رفع البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر مجموعته بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الروسي، بينما يحتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويلتقى بعد قليل مع  نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الأخير. 

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التحرير

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