«رونالدو» يقود البرتغال للفوز على روسيا في كأس القارات

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فاز منتخب البرتغال على نظيره الروسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أرينا بالتيكا، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم للقارات التي تستضيفها روسيا، خلال الفترة من 17 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كريستيانو رونالدو، في الدقيقة الـ9 من زمن المباراة.

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بهذا الفوز رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر مجموعته بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الروسي، بينما يحتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويلتقى بعد قليل مع نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الأخير.