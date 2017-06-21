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ضبط عصابة استولت على سلع تموينية تقدر بأكثر من 6 ملايين جنيه بالغربية

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مصراوي Masrawy

ضبط عصابة استولت على سلع تموينية تقدر بأكثر من 6 ملايين جنيه بالغربية

08:01 م الأربعاء 21 يونيو 2017

ضبط عصابة استولت على سلع تموينية تقدر بأكثر من 6 ملايين جنيه بالغربية

أ.ش.أ
تمكنت مديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي، مكون من بقال تموينى، وموظف بشركة إصدار بطاقات الذكية، وموظفة بمركز خدمة المواطنين الإلكتروني بمكتب تموين سنباط التابع لإدارة تموين زفتى بالغربية، قاموا بالاستيلاء على سلع تموينية تقدر بـ6 ملايين و660 ألف جنيه.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من إدارة مباحث تموين الغربية، برئاسة اللواء أحمد الخواجة، يفيد بقيام "ن.ج" 27 سنة، موظف بإحدى شركات استخراج بطاقات التموين الذكية، و"ز.ج" مسؤولة خدمة المواطنين الإلكترونية بمكتب تموين سنباط التابع لإدارة تموين زفتى، و"م.ا" صاحب محل بقالة بمدينة كفر الزيات، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، مستغلين وظيفتهم وعملهم، والحصول على سلع وبضائع تموينية من خلال بطاقات تموينية وهمية يتم صرفها من خلال المتهم الثالث بواسطة ماكينة صرف السلع التموينية المسلمة إليه بحكم أنه صاحب محل بقالة تمويني.

أكدت التحريات، إجراء 27 ألفًا و304 عمليات تحويل على بطاقات تموين فى محافظات أخرى بشكل وهمي من خلال حساب الموظفة، على أن يتم الصرف من داخل المحافظة بواسطة المتهم الثالث من خلال ماكينة صرف السلع التموينية المسلمة إليه بمحل البقالة ملكيته، إضافة إلى قيام المتهم الثالث بتزوير عدد أفراد المستفيدين على تلك البطاقات من صرف المقررات التموينية من خلال زيادة الأفراد من 4 إلى 10 أفراد بالتنسيق مع المتهم الأول، وتبين أن المتهمين حصلوا على سلع تموينية مدعمة من الشركة القابضة للسلع التموينية بقيمة 6 ملايين و660 ألف جنيه.
وتم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

هذا المحتوى من

Asha

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