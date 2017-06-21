ننشر استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر

الإسماعيلية_انجي هيبة:

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، استعرض خلاله ما تم تنفيذه من استعدادات مديرية الصحة لاستقبال العيد والوقوف على جاهزية جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع درجة الاستعداد والطوارىء بها خلال تلك الفترة، وكذلك استعدادات مديرية الأوقاف والتى أعدت وجهزت 43 ساحة مفتوحة لآداء شعائر صلاة العيد بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات وغرفة العمليات الرئيسية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الـ24 ساعة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى.

وشدد على على وقف الإجازات لجميع المسؤولين بالجهاز التنفيذى والقيادات المحلية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والإدارات التابعة لها خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وكلف المحافظ، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع الأسواق ومنافذ البيع والمجمعات لمراقبة وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، كما تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة ما تم تنفيذه بشأن التعامل مع ملف تقنين أوضاع الأراضى لواضعى اليد الجادين.