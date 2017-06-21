بعد هدم عقار الأزاريطة.. إزالة 8 عقارات مخالفة بشرق الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملات الإزالة للعقارات المخالفة بمناطق متفرقة، وذلك على خلفية الواقعة المعروفة إعلاميًا بعقار الأزاريطة المائل الذي تم الانتهاء من هدمه قبل أيام، حيث شن حي شرق، حملة إزالة لـ8 عقارات مخالفة.

وقال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، إن الحملة توجهت للعقار رقم "21/19" بشارع محمد بن سيرين بمنطقة عزبة سعد لتنفيذ قرارات الإزالة أرقام 661، 457 لسنة 2016، ثم توجهت الحملة للعقار "15،13" بذات الشارع لتنفيذ قرار الإزالة رقم 3231 لسنة 2016.

وأضاف، أن الحي سلم مقاول الإزالة، العقاررقم 89 ص بشارع دارا مع شارع أمينة شكري لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1203 لسنة 2017 حيث تم إزالة الطوابق الخامس والسادس فوق الميزانين وإزالة حوائط بالدور الثالث، وكذلك تسليم المقاول العقار 148 طريق الجيش منطقة كليوباترا لتنفيذ قرار الإزالة رقم 539 لسنة 2017 حيث تم إزالة الدور الثالث عشر فوق الميزانين.

في سياق متصل، توجهت لجنة الإيقاف والتحفظ بالحي، للعقار رقم ٤ تنظيم القلعة الجديدة بمنطقة العوايد، لوقف الأعمال الإنشائية، كما توجهت اللجنة للعقار رقم "2 ت 3 ص" شارع الأديب محمود زيتون لمنطقة سموحة حيث تم وقف الأعمال بالطابق الثالث عشر، تلاها تنفيذ قرارات الإزالة أرقام 2182 لسنة 2016، 341 لسنة 2017 بالعقار رقم "14، 16" شارع إسماعيل الحبروك.

واختتمت الحملة أعمالها بإزالة العقار رقم 19 تنظيم شارع دمياط بمنطقة رشدي، لتنفيذ قرارات إزالة أرقام 2271 ، 4034 لسنة 2016 حيث تم هدم حوائط داخلية بالطابق الثامن علوي فوق الميزانين بالكامل وإزالة حوائط داخلية بالطابق السادس علوي فوق الميزانين بالكامل.