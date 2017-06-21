بوتين: مشروع غاز "التيار الشمالي ــ 2" لديه جميع فرص النجاح

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لدى مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي ــ 2" كل الفرص للنجاح، مشددا على أن هذا المشروع يساهم في ضمان التوريد الوثيق للغاز ويرفع من قدرات سوق الطاقة في أوروبا.

واضاف بوتين - خلال لقائه مع رئيس شركة (شل) اليوم الأربعاء - "فيما يتعلق بخططنا، بما في ذلك مشروع "التيار الشمالي-2"، فهو بالطبع لديه كل الفرص للنجاح".

وتابع: أؤكد أن هذا مشروع تجاري بحت، ومرتبط بآفاق زيادة استهلاك الغاز في أوروبا إلى 510 مليار متر مكعب سنويا، وانخفاض إنتاج الغاز في الدول الأوروبية، بما في ذلك شمال أوروبا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى الشرح بشكل هادئ لجميع شركائنا ولجميع البلدان المهتمة، مؤكدا أن هذا المشروع ليس موجها ضد أي أحد آخر، حيث يهدف إلى تعزيز تنمية أسواق الطاقة.

وأردف: إن أوروبا يمكنها الحصول على الطاقة من مصادر أخرى، ولكن المسألة تكمن في القدرة التنافسية والخدمات اللوجستية والتكلفة.