ننشر مشروع قانون الأزهر عن مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين

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أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تقدم الأزهر الشريف لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

وقال الإمام الأكبر، في ختام الاحتفال بليلة القدر اليوم الذي حضرها الرئيس السيسي، أنه في غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصري والفتاوى أيضًا التي لا تعُبر عن الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، أرتأيت ومعي كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وقد سلمناه إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه.

وجاءت نصوص مواد القانون على النحو التالي: