فيديو| «متحدث الدستورية العليا»: قرار وقف أحكام «تيران وصنافير» ليس نهائيا

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قال المستشار رجب سليم، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إن رئيس المحكمة أصدر قرارًا بوقف تنفيذ أحكام اتفاقية تعيين الحدود البحرية الخاصة بتيران وصنافير الصادرة من محاكم القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، بصفة وقتية وليس نهائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن رئيس المحكمة مارس سلطته المخولة له بنص المادة "32" من قانون المحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس مرتبطا بدعاوى منازعات التنفيذ المحدد الحكم فيها في 30 يوليو القادم، ومؤكدًا أن قرار المحكمة اليوم يعني أنه لا أثر للحكمين قانونيًا والعودة إلى المربع رقم 1.