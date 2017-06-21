الإسكندرية تستعد للعيد بـ 92 سيارة إسعاف وتأمين الحدائق

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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وخلال فترة أجازة العيد، من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وشدد المحافظ على جميع أجهزة المحافظة ضرورة أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها، وأن يقدم لزوار الإسكندرية أفضل الخدمات بأعلى مستوى من نظافة وإنارة و طرق ونقل وصحة وتموين وجوامع وساحات للصلاة مجهزة تماما لاستقبال المصلين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكلف سلطان جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وجميع مديري المديريات وشركات المرافق المختلفة بتشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل في حالة حدوث أية مشاكل.

وفي هذا الصدد عقدت الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ اجتماعا اليوم بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة، لعرض الإجراءات الخاصة التي تتخذها المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وخلال الاجتماع تم التشديد على رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب لوقف أي أعمال بناء مخالف وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية، علاوة على قيام شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء لعمل حملات أمنية لرفع الإشغالات بنهر الطريق والأرصفة وتجهيز عدد مناسب من السيارات القلاب ولوادر بكل حي للتدخل الفوري بحملات شرطة المرافق خلال فترة العيد.

كما تم التشديد على مراجعة موقف الحدائق العامة والخاصة بنطاق الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق المركزية، وتكليف شركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة بالمحافظة بضرورة التنسيق بينهم ورفع درجة الاستعداد القصوى لرفع مخلفات القمامة وعدم تراكمها خلال أيام العيد ، فضلا عن التأكيد على مسئولي مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق بضرورة الاهتمام بالمساجد وساحات الصلاة في أنحاء الإسكندرية قبل وخلال عيد الفطر المبارك والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بها وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المصلين.

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على الصعيد ذاته استعرض جميع المسئولين والتنفيذيين والمديريات الخطة والإجراءات المتبعة لكل جهة، فسيتم تكثيف حملات دورية رقابية خلال الأيام القادمة ، تضم مسئولي الخدمات بالمحافظة ومديرية الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين للمرور على المحال التجارية ومعارض السلع المختلفة ومراجعة موقف صلاحية الأسماك والمواد العذائية التي تستخدم خلال العيد وتوفير كميات مناسبة من الأسماك المملحة بأسعار أقل من السوق، والرقابة على السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالاضافة للمرور والمتابعة المكثفة على منافذ توزيع منتجاتها لحماية المستهلك من أية اضرار قد يتعرض لها، وأيضا المخابز للتأكد من توافر الخبز ومنع التكدس بالمخابز وزيادة فترات عملها.

ومن المقرر أن يتم طرح كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز المنزلية في المناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي وملائمة الأسعار وعمل حملات تموينية لضبط المتلاعبين، علاوة علي رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة ، فضلا عن قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وعددها ٩٢ سيارة، وتحديد مواقع الإسعاف بجوار الشواطئ والمتنزهات العامة، وقيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته وذلك خلال فترة أجازة العيد ، وتشمل رفع حالة الاستعداد زيادة أعداد الاطقم المناوبة من نائبي مديري المستشفيات والأطباء والتمريض خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات.

وفيما يخص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، فستقوم الإدارة بالمرور على الشواطئ خاصة الشواطئ المجانية وجاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أية مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين، وتوقيع الغرامات الفورية على كافة المخالفين، والتنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف التأمين "الجيت سكي والغطاسين وغيرها" بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق.

أما عن شركات المرافق فستقوم شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء بإنشاء غرف عمليات وفرق للتدخل السريع ، وقيام الادارة العامة للمشروعات والورش بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة موقف الإضاءة العامة وإصلاح كافة الأعطال بالأعمدة ، بالإضافة إلى قيام شركة الكهرباء بتفعيل عمل فرق العمل المتنقلة للتدخل في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي مع تجهيز المحولات للاستخدام إن دعت الحاجة ، وقيام شركة مياه الشرب بالمتابعة المستمرة لموقف منسوب المياه بنطاق المحافظة مع تجهيز عدد مناسب من الصهاريج المتنقلة للتدخل في حالة الحاجة اليها ، وقيام شركة الصرف الصحي بتجهيز فرق عمل من الفنيين المتخصصين بالتجهيزات اللازمة والمعدات للتدخل السريع ، فضلا عن قيام إدارة الحماية المدنية بتكثيف عمل فرق الإنقاذ البري والبحري وإبطال المفرقعات.

على صعيد آخر وفيما يخص قطاع النقل العام فسيتم بدء حركة أتوبيسات النقل العام من الساعة ٥ فجرا وحتى الساعة ٢ صباح اليوم التالي على مدار أيام العيد ، وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب الحركة للمصطافين، وتدعيم خاص للمتنزهات العامة والشواطئ وأماكن استقبال الزائرين ، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم وعربات الترام، وقيام مشروع محطات الركاب بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة موقف تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات لمباحث المرور لظبط المخالفين، وخطة مرور للمواقف وعمليات الالتزام بأماكن انتظار السيارات والتنسيق مع إدارة المرور في هذا الشأن.