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مدير الملاعب باللجنة المنظمة لمونديال السلة يكشف أخر الإستعدادات للبطولة

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مدير الملاعب باللجنة المنظمة لمونديال السلة يكشف أخر الإستعدادات للبطولة مدير الملاعب باللجنة المنظمة لمونديال السلة يكشف أخر الإستعدادات للبطولة

التحرير

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كتب: هاني العوضي وأحمد سعيد

أعلن وائل عبد الحي مدير الملاعب باللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة ، عن الإنتهاء من تجهيز صالة 1 باستاد القاهرة لإستضافة مبارايات البطولة والتي تقام في شهر يوليو القادم.

وتستضيف بطولة كأس العالم لكرة السلة، في الفترة من 1 وحتى 9 يوليو المقبل، على الصالتين 1 و 2 باستاد القاهرة.

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وأوضح عبد الحي في تصريحات صحفية أنه تم الانتهاء من تجهيز صالة 1، لتصبح أولى الصالات الجاهزة لإستضافة البطولة.

وعن صالة 2، أكد مدير الملاعب باللجنة المنظمة للبطولة أنه تم البدء صباح الأربعاء في طلاء الأرضية الخاصة بها، مؤكدا على بدء تجهيز صالة 3، والتي من المقرر ان تستضيف تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأكد وائل عبد الحي أنه يتبقى تركيب الأجهزة الإلكترونية التي تم استيرادها من فرنسا الخاصة بالساعات والنتائج والـ24 ثانية.

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