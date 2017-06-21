خالد قمر يروي لـ«التحرير» تفاصيل حادث الصحراوي

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قال خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن النيابة أخلت سبيله اليوم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالقتل الخطأ.

وكشف قمر في تصريحات خاصة للتحرير، تفاصيل الواقعة حيث أوضح أنه أثناء عودته بسيارته من مران الفريق أمس، فوجئ بـ "توك توك" يقطع عليه الطريق، وحاول أن يتفادى الاصطدام به لكن عجلة القيادة اختلت في يده، واصطدم به وبأحد الأشخاص كان يقف في نفس المكان".

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و حتى الآن لم يتم الوصول إلى أسرة ضحية الحادث والذي يبلغ من العمر 65 عاما.

كانت نيابة غرب الإسكندرية قد أخلت سبيل اللاعب خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، وذلك بعد حجزه ليلة أمس بقسم العامرية، بسبب قتله أحد الأشخاص على الطريق الصحراوي عن طريق الخطأ.