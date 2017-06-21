أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

خالد قمر يروي لـ«التحرير» تفاصيل حادث الصحراوي

Google+ Print
خالد قمر يروي لـ«التحرير» تفاصيل حادث الصحراوي خالد قمر يروي لـ«التحرير» تفاصيل حادث الصحراوي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن النيابة أخلت سبيله اليوم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالقتل الخطأ.

وكشف قمر في تصريحات خاصة للتحرير، تفاصيل الواقعة حيث أوضح أنه أثناء عودته بسيارته من مران الفريق أمس، فوجئ بـ "توك توك" يقطع عليه الطريق، وحاول أن يتفادى الاصطدام به لكن عجلة القيادة اختلت في يده، واصطدم به وبأحد الأشخاص كان يقف في نفس المكان".

شاهد أيضا

و حتى الآن لم يتم الوصول إلى أسرة ضحية الحادث والذي يبلغ من العمر 65 عاما.

كانت نيابة غرب الإسكندرية قد أخلت سبيل اللاعب خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، وذلك بعد حجزه ليلة أمس بقسم العامرية، بسبب قتله أحد الأشخاص على الطريق الصحراوي عن طريق الخطأ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري