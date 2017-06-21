رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بدعم منظومة التعليم وتطويرها

كتب- محمد غايات:

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اهتمام الحكومة بملف التعليم والبحث العلمي ودراسة كافة الأمور المتعلقة بدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره يمثل قاطرة أساسية في عمليات التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل اليوم لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بملف التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم ومحافظ الوادي الجديد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع -، على أهمية أن تشمل عمليات التطوير الخاصة بالتعليم مختلف أركان المنظومة التعليمية من معلم ومدرسة وطلاب وغير ذلك من الادوات التعليمية، بما يسهم في تخريج طلاب قادرين على مواكبة التقدم التكنولوجي ومسايرة التطور في مختلف المجالات.

وقد تناول الاجتماع عددًا من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية وأساليب الحل غير التقليدية المقترحة بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى ما يتعلق بالمعلمين وخاصة ملف الترقية وإعادة التوزيع.

وفى هذا الصدد، تم استعراض نتائج عمل اللجنة التى تم تشكيلها من جانب الوزير بخصوص حل هذه المشاكل وما توصلت اليه من قرارات تضمن إعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ بما يلبي احتياجات المحافظات ويحقق رغبات المعلمين.

وتمت الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة المدارس وصيانتها والخطوات المتعلق بالمحافظة على المرافق داخل تلك المدارس، وذلك من خلال إنشاء شركة خدمات متخصصة لإدارة مرافق المدارس.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع عددا من المطالب الخاصة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى رأسها توفير عدد من المعلمين فى بعض التخصصات، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالب المحافظة وتوفير الكوادر التعليمية المطلوبة لسد احتياجاتها.