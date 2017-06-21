أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بدعم منظومة التعليم وتطويرها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام بدعم منظومة التعليم وتطويرها

06:50 م الأربعاء 21 يونيو 2017

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بدعم منظومة التعليم وتطويرها

كتب- محمد غايات:

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اهتمام الحكومة بملف التعليم والبحث العلمي ودراسة كافة الأمور المتعلقة بدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره يمثل قاطرة أساسية في عمليات التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل اليوم لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بملف التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم ومحافظ الوادي الجديد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع -، على أهمية أن تشمل عمليات التطوير الخاصة بالتعليم مختلف أركان المنظومة التعليمية من معلم ومدرسة وطلاب وغير ذلك من الادوات التعليمية، بما يسهم في تخريج طلاب قادرين على مواكبة التقدم التكنولوجي ومسايرة التطور في مختلف المجالات.

وقد تناول الاجتماع عددًا من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية وأساليب الحل غير التقليدية المقترحة بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في ، حيث تمت الإشارة إلى ما يتعلق بالمعلمين وخاصة ملف الترقية وإعادة التوزيع.

وفى هذا الصدد، تم استعراض نتائج عمل اللجنة التى تم تشكيلها من جانب الوزير بخصوص حل هذه المشاكل وما توصلت اليه من قرارات تضمن إعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ بما يلبي احتياجات المحافظات ويحقق رغبات المعلمين.

وتمت الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة المدارس وصيانتها والخطوات المتعلق بالمحافظة على المرافق داخل تلك المدارس، وذلك من خلال إنشاء شركة خدمات متخصصة لإدارة مرافق المدارس.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع عددا من المطالب الخاصة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى رأسها توفير عدد من المعلمين فى بعض التخصصات، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالب المحافظة وتوفير الكوادر التعليمية المطلوبة لسد احتياجاتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شوقي: رئيس الوزراء وجه بحل مشاكل كافة المعلمين

    شوقي: رئيس الوزراء وجه بحل مشاكل كافة المعلمين

    أخبار

  • "مستقبل وطن" يشيد باستجابة "النواب" لتوجيهات برفع الحد الأدنى

    أخبار
  • رئيس الوزراء: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة المعاشات والعلاوة

    رئيس الوزراء: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة المعاشات

    أخبار
  • السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات

    السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات

    أخبار

إعلان

cec9454306.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر