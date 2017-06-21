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مقتل مسجل خطر وإصابة مجند في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

مقتل مسجل خطر وإصابة مجند في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

06:53 م الأربعاء 21 يونيو 2017

مقتل مسجل خطر وإصابة مجند في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:
قُتل مسجل خطر، وأصيب مجند بطلقات نارية، اليوم الأربعاء، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمري، مدير المباحث الجنائية، بمقتل مسجل خطر، وإصابة مجند بطلق ناري، فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقرية البصراط.

وكانت قوة أمنية من مركز شرطة المنزلة برئاسة العقيد عمرو العدل، مأمور المركز، والرائد محمد عبد الفتاح، نائب المأمور، بالاشتراك مع قوة من الأمن المركزي، قد توجهت لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة ضد السيد منصور الإمام، وشهرته "السيد هنيه"، أحد العناصر الخطرة معتادي الإجرام والاتجار فى المواد المخدرة، وفور اقتراب القوات من منزله قام بإطلاق النيران عليهم، مما أدى إلى إصابة المجند أدهم محمد عبد الحميد شحاتة، 22 سنة، بطلق ناري في القدم.

وقامت القوات بمبادلته إطلاق النيران، مما أدى إلى مقتله، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا"، ونقل المجند المصاب إلى مستشفى المنزلة لتلقى العلاج.
تحرر المحضر رقم 11160 لسنة 2017 جنايات المنزلة والتحفظ على السلاح "طبنجة" الذى كان بحوزة المتوفي وفوارغ الطلقات والطلقات المتبقية، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الطبيب الشرعى وتشريح الجثمان.

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