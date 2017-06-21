«الخط الساخن» 121 .. مركز «إنقاذ» المصريين من أعطال الكهرباء

التحرير

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صابر العربي

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة "انقطاع التيار الكهربائي"، وفي ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف وخلال شهر رمضان، يزداد الطلب على الكهرباء بصورة كبيرة، ومنذ منتصف شهر رمضان الجاري، بدات الانقطاعات تضرب عدد كبير من المنازل بالقرى والنجوع في عدد من محافظات مصر، وهو ما كان دافعًا لتوجه "التحرير" إلى شركة شمال القاهرة للوقوف على كيفية التعامل مع شكاوي الانقطاعات من خلال مركز التحكم بمدينة نصر، وخدمة الخط الساخن 121.

مناورة من 20 لـ 40 دقيقة لإعادة التيار



في البداية، التقينا المهندس السيد محمد سليمان رئيس وحدة تحكم مدينة نصر، والذي أوضح لنا أن فترة المناورة بقطع التيار تتراوح ما بين 20 إلى 40 دقيقة، لحين عمل الصيانات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مشيراً إلى أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، توصل التيار الكهربائي بداية من رمسيس بالقاهرة وصولًا حتى الخانكة والعبور بالقليوبية، حيث تمتلك الشركة 65 محولًا موزع على المنطقة الجغرافية، وكل محول له عربية خاصة به، وعند الإبلاغ عن عطل يتم إرسال أقرب سيارة بها فرد فني لمكان العطل.

خدمة 121

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وعقب الإنتهاء من زيارة التحكم، انتقلنا لمركز الخط الساخن 121، واستقبلنا المهندس أحمد صبحي، المشرف على الخط الساخن، والمدير التنفيذي لمشروع الخط الساخن على مستوى الجمهورية، حيث أوضح أن كل شركة من شركات التوزيع الـ 9 على مستوى الجمهورية، بها مركز لخدمة 121، للتعامل مع مشاكل العملاء سواء كانت فنية أو تجارية، لافتًا إلى أن كل شركة سابقاً كان لها كول سنتر خاص بها مباشرةً، بينما الآن يعتمدون على موظفين من شركة إكسيد المملوكة للمصرية للاتصالات وهي شركة محترفة في الإجابة على استفسارات العملاء.

وأضاف صبحي لـ"التحرير"، أن موظفي شركة أكسيد بعد أن تلقيهم الأعطال على رقم 121 يرسلون البلاغ لمكتب خدمة الخط الساخن الخاص بكل شركة من شركات التوزيع الـ 9 على مستوى الجمهورية، وفقًا للنطاق الجغرافي، ومن ثم يتم فتح البلاغات ومتابعة الاعطال مع الإدارات المختصة لحين إصلاحها.

2000 بلاغ عن الأعطال يوميًا

وفيما يخص عدد البلاغات اليومية، أكد صبحي أنه يتم تسجيل كل البلاغات حتى وإن كانت مكررة، مشددًا على أن الرد على العطل الفني في خلال "ساعة" على الأكثر من تاريخ الإبلاغ به لشركة إكسيد، ومن ثم يتم الرد على المشترك وإبلاغه بسبب لعطل والمدة الزمنية لإصلاحه، موضحًا أن العمل بالمركز على مدار الـ 24 ساعة وعدد العمال في مركز الخط الساخن 30 موظف، وفي ساعات الذروة المسائية" قبل صلاة المغرب بساعة وبعد صلاة العشاء بساعة، بينما في رمضان فتكون الذروة منذ أذان المغرب حتى صلاة الفجر"، حيث يتواجد عدد أكبر من أي وقت بخدمة الخط الساخن، كونه أكثر الأوقات شكوى من الانقطاعات والأعطال.

وعن أكثر المناطق التي ترد منها الشكاوي، أفاد بأنها من مناطق "الخانكة والخصوص"، مؤكداً أن عدد البلاغات المقدمة من انقطاعات التيار خلال العام الجاري أقل بكثير من العام الماضي.