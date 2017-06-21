«البطران» أمينا للمصريين الأحرار بالجيزة.. والسيد فلاح مسئول الإعلام

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أصدر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، الإعلامي نصر القفاص، قرارًا باختيار الزميل الصحفي السيد فلاح، أمينًا للإعلام بحزب المصريين الأحرار بأمانة محافظة الجيزة.

وضم تشكيل هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بمحافظة الجيزة، والذي اعتمده الأمين العام للحزب كالتالي: مجدي محمد محمود البطران - أمين المحافظة، وأيمن منير محمد عبد الوهاب، أمين مساعد التنظيم، ومفيد ثابت يسي أقلاديوس، أمين مساعد، وحسام رأفت محمد سامي، أمين مساعد، وأحمد محمد علي غباشي، أمين التدريب والتثقيف، وأحمد مصطفى عبده أحمد، أمين العمل الجماهيري، وفاتن بيومي أحمد عريف، أمينة المرأة، والسيد غريب منصور إبراهيم "السيد فلاح، أمين الإعلام.

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وضم أيضًا، محمد صلاح حسين عوده، أمين الشباب، وجمال حسين محمد الريدي، أمين المحليات، ومجدي فتحي حسين مصطفى، أمين النقابات، وأحمد رياض فضل الله محمد، أمين العمال والفلاحين، ومحمد رأفت أبوالمعاطي إبراهيم، أمين الاتصال الحزبي، ومهدي محمد مهدي طماعه، أمين خدمة المواطنين، وصالح حسين السيد المدني، أمين ذوي الإعاقة، ومحمد عبد الرحيم محمد علي، عضو هيئة مكتب.

