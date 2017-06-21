أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«البطران» أمينا للمصريين الأحرار بالجيزة.. والسيد فلاح مسئول الإعلام

Google+ Print
«البطران» أمينا للمصريين الأحرار بالجيزة.. والسيد فلاح مسئول الإعلام «البطران» أمينا للمصريين الأحرار بالجيزة.. والسيد فلاح مسئول الإعلام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، الإعلامي نصر القفاص، قرارًا باختيار الزميل الصحفي السيد فلاح، أمينًا للإعلام بحزب المصريين الأحرار بأمانة محافظة الجيزة.

وضم تشكيل هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بمحافظة الجيزة، والذي اعتمده الأمين العام للحزب كالتالي: مجدي محمد محمود البطران - أمين المحافظة، وأيمن منير محمد عبد الوهاب، أمين مساعد التنظيم، ومفيد ثابت يسي أقلاديوس، أمين مساعد، وحسام رأفت محمد سامي، أمين مساعد، وأحمد محمد علي غباشي، أمين التدريب والتثقيف، وأحمد مصطفى عبده أحمد، أمين العمل الجماهيري، وفاتن بيومي أحمد عريف، أمينة المرأة، والسيد غريب منصور إبراهيم "السيد فلاح، أمين الإعلام.

شاهد أيضا

وضم أيضًا، محمد صلاح حسين عوده، أمين الشباب، وجمال حسين محمد الريدي، أمين المحليات، ومجدي فتحي حسين مصطفى، أمين النقابات، وأحمد رياض فضل الله محمد، أمين العمال والفلاحين، ومحمد رأفت أبوالمعاطي إبراهيم، أمين الاتصال الحزبي، ومهدي محمد مهدي طماعه، أمين خدمة المواطنين، وصالح حسين السيد المدني، أمين ذوي الإعاقة، ومحمد عبد الرحيم محمد علي، عضو هيئة مكتب.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري