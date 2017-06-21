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فيديو| شيخ الأزهر: لا مفر من الوحدة والالتفاف حول وطننا وقضايانا

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فيديو| شيخ الأزهر: لا مفر من الوحدة والالتفاف حول وطننا وقضايانا فيديو| شيخ الأزهر: لا مفر من الوحدة والالتفاف حول وطننا وقضايانا

التحرير

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تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال احتفال ليلة القدر، بمشروع قانون ضد الكراهية، بهدف تجريمها، مؤكدًا أنه لا مفر لنا إلا الوحدة والالتفاف حول وطننا وقضايانا.

وأكد «الطيب» خلال كلمته باحتفال بليلة القدر، اليوم الأربعاء، أن العلم والتعلم رسالة أساسية للإسلام لتنوير المجتمعات، والعمل على دعم تقدمها وتطورها، ونحن تعلمنا في الأزهر أن إثبات وجود الله يعتمد على دليل العقل، وأنه الأساس الذي يعتمد عليه القرآن.

وأضاف أن خطاب العقل في القرآن هو المعول عليه تكليفًا وعملًا، مشيرًا إلى أن القرآن لم يهمل طريق الفطرة بأن هناك خالقًا للكون ومدبر له منذ بدء الخليقة يشعر به الفيلسوف والعالم والطفل والرجال والنساء، فالفطرة قد تفسد بعبادة الجسد ووسوسة الشيطان.

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التحرير

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