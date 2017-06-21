رئيس الوزراء: حريصون على تطوير التعليم والبحث العلمي

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عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بملف التعليم، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم ومحافظ الوادي الجديد.

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه، على اهتمام الحكومة بملف التعليم والبحث العلمي ودراسة كافة الأمور المتعلقة بدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره يمثل قاطرة أساسية فى عمليات التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة فى مختلف المجالات، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية أن تشمل عمليات التطوير مختلف أركان المنظومة التعليمية من معلم ومدرسة وطلاب وغير ذلك من الادوات التعليمية، بما يسهم فى تخريج طلاب قادرين على مواكبة التقدم التكنولوجي ومسايرة التطور فى مختلف المجالات.

وتناول الاجتماع عدد من المشكلات التى تواجه العملية التعليمية وأساليب الحل غير التقليدية المقترحة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى التعليم فى مصر، حيث تمت الاشارة إلى ما يتعلق بالمعلمين وخاصة ملف الترقية واعادة التوزيع وفى هذا الصدد تم استعراض نتائج عمل اللجنة التى تم تشكيلها من جانب الوزير بخصوص حل هذه المشاكل وما توصلت اليه من قرارات تضمن اعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية بما يلبى احتياجات المحافظات ويحقق رغبات المعلمين.

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وتمت الإشارة إلى الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة المدراس وصيانتها والخطوات المتعلق بالمحافظة على المرافق داخل تلك المدارس، وذلك من خلال إنشاء شركة خدمات متخصصة لإدارة مرافق المدارس.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع عدد من المطالب الخاصة بمحافظة الوادي الجديد وعلى رأسها توفير عدد من المعلمين فى بعض التخصصات، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالب المحافظة وتوفير الكوادر التعليمية المطلوبة لسد احتياجاتها.