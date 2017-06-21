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«دعم مصر»: «النواب أبطال لأنهم تحملوا إهانات وتعرضوا لحرب شرسة»

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«دعم مصر»: «النواب أبطال لأنهم تحملوا إهانات وتعرضوا لحرب شرسة» «دعم مصر»: «النواب أبطال لأنهم تحملوا إهانات وتعرضوا لحرب شرسة»

التحرير

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أشاد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، بحكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، والذي ألغى الحكمين السابقين بشأن جزيرتي تيران وصنافير وأعطى الحق لمجلس النواب فى إقرار الاتفاقية.

وجه "السويدي"، خلال كلمته الشكر لنواب الائتلاف الذين قالوا كلمة الحق في اتفاقية تيران وصنافير من مستقلين وأحزاب وائتلاف دعم مصر. 

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وقال، إن جميع النواب أبطال لأنهم تحملوا إهانات كثيرة، مشيرًا إلى أن الحرب الإلكترونية التي تعرض لها نواب الائتلاف تعد حربًا شرسة مقابل قول الحق، مشيرًا أن المحكمة الدستورية العليا انصفت مجلس النواب وأثبتت أننا كمجلس قولنا كلمة الحق.

وتابع، "مهما أقول ما زلنا نتعرض للحرب الشرسة ولكنا مستمرين في مساندة الدولة المصرية".

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التحرير

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