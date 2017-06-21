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الطيب يعلن أمام السيسي تقدمه بمشروع لقانون مكافحة الكراهية

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الطيب يعلن أمام السيسي تقدمه بمشروع لقانون مكافحة الكراهية الطيب يعلن أمام السيسي تقدمه بمشروع لقانون مكافحة الكراهية

التحرير

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أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تقدم الأزهر الشريف لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

وقال الإمام الأكبر، في ختام الاحتفال بليلة القدر اليوم الذي حضرها الرئيس ، أنه في غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصري والفتاوى أيضًا التي لا تعُبر عن الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعي كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وقد سلمناه إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن "بحسب بيان الأزهر".

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و كان أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، قد قرر في الثالث عشر من مايو الجاري، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

ويهدف القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

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التحرير

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