محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني

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اعتمد محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، والفني، للعام الدراسى 2017/2018، حين بلغت درجة القبول في الثانوي العام 212 درجة، وبالنسبة للمدارس الثانوية الزراعية بلغت درجة القبول 150 درجة بجميع المراكز، والمدارس التجارية 150 درجة للبنين، و152 للبنات بمركز مغاغة، و150درجة لباقي المراكز.

وشمل التنسيق، المدرسة الفنية المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية (الجديدة) بنات نظام 5 سنوات، وبلغت درجة القبول بها 205 درجة، والمدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية شرق النيل المشتركة 200 درجة، والفنية المتقدمة التجارية المشتركة 5 سنوات 192 درجة، والمنيا الفنية المتقدمة الصناعية بنين 185 درجة.

وبالنسبة للتعليم الصناعي، في مركز العدوة بلغت درجة القبول 160 درجة للذكور، و160 للإناث، وفي مغاغة 160 درجة للبنين و168 للإناث، وببني مزار 160 درجة للذكور و160 للإناث، وفي مطاي 155 درجة للذكور و152 درجة للإناث، وفي سمالوط 160 للذكور والإناث، وفي المنيا 170 درجة للذكور والإناث 160 درجة، وأبوقرقاص 155 درجة للذكور والإناث، وفي ملوي 160 درجة للذكور و185درجة للإناث، وفي ديرمواس 150.5 درجة للذكور فقط.

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وبالنسبة للمدارس الفنية للتعليم المزدوج، بلغت 155 بجميع التخصصات، ما عدا تخصص زراعي فني بساتين بالعناني الزراعية أبو قرقاص فقد بلغت 150 درجة.