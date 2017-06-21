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وزير فلسطيني: إسقاط دعوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية في أمريكا

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مصراوي Masrawy

وزير فلسطيني: إسقاط دعوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية في أمريكا

06:28 م الأربعاء 21 يونيو 2017

وزير فلسطيني: إسقاط دعوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية في أمريكا

رام الله (د ب أ)
قال وزير المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية شكري بشارة اليوم الأربعاء إن محكمة أمريكية أسقطت دعوى قضائية قائمة منذ أربعة أعوام ضد السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لطلب الحصول على تعويضات.

وذكر بشارة في بيان صحفي أن القضية كانت تعرف باسم (شاتسكي) وتم رفعها في عام 2004 من قبل عائلات قتلى عملية وقعت في مستوطنة (كرني شمرون) شمال الضفة الغربية في عام 2002، حيث واجهت خلالها السلطة والمنظمة اتهامات بمسؤوليتهما عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن المدعين في هذه القضية طالبوا "بتعويضات مالية وصلت لحوالي 900 مليون دولار أمريكي".

واعتبر بشارة أن إسقاط الدعوى "يعد إنجازا جديدا يسجل للقيادة الفلسطينية، حيث نجحنا في الفترة السابقة برد ما مجموعه خمس دعاوى مقامة ضدنا تطالب بتعويضات مالية هائلة".

في الوقت ذاته حذر بشارة من مساعي إسرائيل -من دون أن يسميها- من ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية و(البرلمان) الكونجرس وتبني تشريعات تكون معرقلة ومحرضة على السلطة الفلسطينية وفتح الباب للمزيد من الدعاوى القانونية.

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