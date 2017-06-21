جامعة القاهرة: إعلان كافة نتائج الامتحانات قبل 15 يوليو

كتب- محمد قاسم:

أكد مجلس جامعة القاهرة، الأربعاء، على ضرورة إعلان النتائج تباعاً بعد إنتهاء الامتحانات على أن يكون الحد الأقصى لانتهاء إعلان النتائج قبل منتصف يوليو المقبل.

ووافق المجلس، على فتح باب التقدم بين أعضاء هيئة التدريس لمقترحات بحثية جديدة في مجالات مكافحة الأمراض المتوطنة، والأبحاث البينية، وتوفير الإحتياجات الغذائية، وتطوير العشوائيات، والطاقة البديلة، ومعالجة المياه، والمشروعات البحثية والإجتماعية ذات البعد القومي، والمشروعات الإبتكارية، وذلك ضمن مشروعات البحوث التطبيقية التي تمولها الجامعة في إطار خطتها البحثية الجارية.

وتقدم مجلس الجامعة بالتهنئة لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة( أكاديمية البحث العلمي ) لعام 2016، وعددهم 12 أستاذاً في مختلف المجالات العلمية ، كما قدم المجلس التهنئة لكلية دار العلوم بالجامعة على حصولها عللى إعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة ، ليصبح عدد كليات الجامعة الحاصلة على الجودة والاعتماد 16 كلية. وأشاد المجلس بإنجاز كلية دار العلوم رغم الأعداد الكبيرة التي تضمها من الطلاب .

واحيط المجلس علما بالتبرع المقدم من البنك الأهلي وقيمته 3 مليون جنيه ، وذلك في اطار مبادرة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين. ووافق المجلس على سداد الرسوم الدراسية لعدد من الطلاب المتعثرين بالبرامج الخاصة .وأكد مجلس الجامعة على أهمية دور الجامعة في مساعدة طلابها وتقدير البعد الاجتماعي لهم.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن التطوير الذي طرأ على الجامعة خلال السنوات الأربع الماضية على مستويات العملية التعليمية والبحثية والإدارية، هو جهد جماعي، يعود لمجلسها واساتذتها وعامليها، مؤكدًا على ضرورة مواصلة التطوير والحفاظ على الانجازات التي تمت واستكمال الملفات الجارية.

وأحيط المجلس بالمشروعات الجارية بالجامعة، ومن بينها حمام السباحة الأوليمبي بملاعب الجامعة والمصمم علي قياسات عالمية، ودار النشر الكبرى الخاصة بالجامعة.