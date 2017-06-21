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بالفيديو.. جمال عبد الحميد يطالب «البدري» بتقديم استقالته

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بالفيديو.. جمال عبد الحميد يطالب «البدري» بتقديم استقالته بالفيديو.. جمال عبد الحميد يطالب «البدري» بتقديم استقالته

التحرير

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طالب جمال عبد الحميد، نجم نادي والمنتخب الوطني السابق، حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، بتقديم استقالته من تدريب الفريق الأحمر.

وقال عبد الحميد، خلال لقاءه اليوم الأربعاء، ببرنامج «ملاعب ON sport»، أن البدري قدم مستويات جيدة مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وتوج بدرع الدوري قبل نهاية المسابقة ب 4 أسابيع، وخاض 30 مباراة دون أى هزائم، ورغم ذلك يتعرض لانتقادات لاذعة من جماهير القلعة الحمراء وهو ما يضعه تحت ضغط نفسي كبير.

وأضاف، «يجب على البدري ترك منصبه لأى مدرب لنرى من بامكانه تحقيق هذه النتائج مجددًا، وسيعود مرة أخرى على حصان أبيض لأنه من الصعب على أى مدير فني آخر تحقيق ما حققه البدري».

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وتابع، «الناس بتتلكك لحسام البدري رغم كل اللي عمله مش عارف ليه، لازم يبعد ويستريح من الضغط ده»

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التحرير

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