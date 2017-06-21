لجنة المسابقات تحدد موعد انتهاء الدوري

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، مواعيد وملاعب مباريات الإسبوعين 33 و 34 من مسابقة الدوري الممتاز.

وصرح عامر حسين رئيس اللجنة، أنه تم تأجيل إعلان موعدي مباراتي النصر للتعدين مع سموحة، والأهلي مع الزمالك، ضمن الأسبوع الأخير ( رقم 34 ) على ضوء تحديد مواعيد مباريات المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في البطولات الإفريقية للأندية .

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وأضاف عامر أن مواعيد مباريات كأس مصر سيتم إعلانها أيضا بعد تحديد مواعيد المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في مسابقات الأندية الأفريقية .

وجاءت مواعيد وأماكن مباريات الأسبوعين الأخير وقبل الأخير لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي :