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سمير نصري يقترب من الدوري الصيني

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سمير نصري يقترب من الدوري الصيني سمير نصري يقترب من الدوري الصيني

التحرير

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تلقى عرضًا من نادي شنغهاي شينهوا الصيني، للتعاقد مع الفرنسي سمير نصري، الذي خرج من حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ورحل نصري لصفوف إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في صيف 2016، إلا أنّ النادي الأندلسي لا يرغب في تفعيل بند أحقية الشراء والحصول على اللاعب بصورة نهائية سوى بعد خفض راتبه، وهو ما يرفضه الجناح الفرنسي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن سمير نصري تلقى عرضًا من النادي الصيني براتب أسبوعي يصل إلى 275 ألف إسترليني، خالية من الضرائب، وهو أكثر من ضعف ما يحصل عليه مع مانشستر سيتي.

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وقال مصدر داخل النادي للصحيفة: "هناك اهتمام من أندية في إيطاليا وتركيا بضم اللاعب، ولكنّنا لم نتلق سوى عرض فريق شنغهاي الصيني فقط، وسمير لا يرغب في البقاء في قلعة الاتحاد".

وأوضحت الصحيفة أن ناديي بشكتاش وجالطة سراي التركيين، يرغبان في التعاقد مع نصري، بالإضافة إلى عملاق الدوري الإيطالي ميلان.

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التحرير

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