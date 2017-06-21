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محافظ البحيرة: تخصيص 2 فدان أملاك دولة لإقامة معهد للأورام بدمنهور

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مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: تخصيص 2 فدان أملاك دولة لإقامة معهد للأورام بدمنهور

05:50 م الأربعاء 21 يونيو 2017

محافظ البحيرة: تخصيص 2 فدان أملاك دولة لإقامة معهد للأورام بدمنهور

أ.ش.أ
قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تخصيص مساحة 2 فدان أملاك دولة خلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، لإقامة معهد للأورام عليها، مع التأكيد على دعم هذا المشروع بحملة تبرعات لسرعة تنفيذه.

وأضافت، خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء مجدى عناني، السكرتير العام، واللواء السيد سعيد، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات العامة، أنه تم الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص 30 قطعة أرض على مساحات مختلفة، تبرعات من الأهالي بمدن ومراكز المحافظة لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها فى مجال إنشاء المدارس والوحدات الصحية ومراكز شباب ومحطات رفع صرف صحي.

وفى سياق آخر، وجهت المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى بمدن ومراكز المحافظة والقطاعات والمديريات الخدمية والمستشفيات والإسعاف والحماية المدنية، مع عمل النوبتجيات وغرف العمليات الفرعية وربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وتكثيف أعمال النظافة، وحملات المراقبة على الأسواق والمحال، وتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، مع فتح المتنزهات والحدائق العامة للمواطنين، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر.

وشددت على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واستمرار أعمال لجان التقنين وتلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة التي تم استردادها.

هذا المحتوى من

Asha

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