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رئيس الوزراء البلجيكي: لن يتم ترويعنا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء البلجيكي: لن يتم ترويعنا

05:54 م الأربعاء 21 يونيو 2017

رئيس الوزراء البلجيكي: لن يتم ترويعنا

هجوم استهدف محطة للقطارات في بروكسل

برلين (دويتشه فيله)
بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف محطة للقطارات في بروكسل، كشفت السلطات عن هوية منفذ الهجوم. رئيس الوزراء أكد على عدم وجود مؤشرات لهجمات وشيكة على بلاده مشيرا إلى تدابير إضافية للفعاليات الكبرى.

أعلنت النيابة العامة البلجيكية اليوم الأربعاء (21 يونيو 2017) أن الرجل الذي قتل مساء الثلاثاء برصاص عسكريين في محطة سنترال للقطارات في بروكسل بعد تفجير عبوة "من الجنسية المغربية" وعمره 36 عاما.

وقال المتحدث باسم النيابة للصحفيين، إن المنفذ الذي لم يعط سوى الحرفين الأولين من اسمه "ع. ز."، هو من مواليد 20 يناير 1981 مغربي الجنسية، و"لم يكن معروفا لأعمال إرهابية".

وأوضح أن الحقيبة التي انفجرت كانت تحتوي على مسامير وعبوات غاز.

على صعيد متصل صرح رئيس الوزراء البلجيكي بأن السلطات البلجيكية ليس لديها أي مؤشرات على هجمات وشيكة، وذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وقال ميشيل إنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية للفعاليات الكبرى، مثل الحفلات الموسيقية، ولكنه شدد على أنه لن يتم ترويع بلجيكا.

وكان عسكريون بلجيكيون قد قتلوا مساء الثلاثاء، رجلا إثر انفجار حقيبته في محطة "سنترال" للقطارات في بروكسل في "اعتداء إرهابي" لم يوقع أي إصابات لكنه يضاف إلى سلسلة اعتداءات جهادية استهدفت في الآونة الأخيرة دولا أوروبية عدة.

هذا المحتوى من

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