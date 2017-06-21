صور| استجابة لـ«التحرير».. محافظ كفرالشيخ يوجه بحل مشكلة مياه الصرف

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كتب - عمرو الشامي:

وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بحل مشاكل الصرف بإسكان الشباب والمعروفة بـ"عمارات الأوقاف" بغرب كفر الشيخ، وكذلك تطوير المناطق بين العمارات.

حيث توجه المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس المركز والمدينة، إلى منطقة عمارات الأوقاف بغرب

مدينة كفر الشيخ للوقوف على الأسباب الرئيسية لمشاكل الصرف الصحي المتكررة والعمل على تطوير مناطق ما بين العمارات ورفع القمامة.

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وتم معاينة بعض أماكن تسريبات الصرف بجوار عمارات الأوقاف وسيتم وضع خطة لحل هذه المشاكل بصفة نهائية بإعادة

هيكلة شبكة الصرف بجميع العمارات المتضررة بجانب تطوير المناطق الخالية بين العمارات واستغلالها لعمل حدائق ومسطحات خضراء لخدمة المواطنين.

يأتي هذا استجابة لما كشفه موقع "التحرير" الأحد الماضي الموافق، في تقريره تحت عنوان "أهالي مساكن الأوقاف بكفر الشيخ: القمامة والبلطجة تحاصرنا".