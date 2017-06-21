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هيومن رايتس ووتش تتهم البيشمركة بتعريض نازحي الموصل للخطر

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مصراوي Masrawy

هيومن رايتس ووتش تتهم البيشمركة بتعريض نازحي الموصل للخطر

05:30 م الأربعاء 21 يونيو 2017

هيومن رايتس ووتش تتهم البيشمركة بتعريض نازحي الموصل للخطر

بغداد (أ ش أ)
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، قوات البيشمركة الكردية بإجبار النازحين من الموصل علي الانتظار عند الحواجز الأمنية قرب جبهات القتال، قبل السماح لهم بدخول إقليم كردستان؛ مما يزيد من مصاعب النازحين ويعرض حياتهم للخطر.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء عن ممثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين في العراق برونو جيدو قوله "إنه يتوقع حدوث تدفق كبير للنازحين من المدينة القديمة غرب الموصل إلى خارج المدينة، والجانب الأيسر بعد اقتراب القوات العراقية من المدينة القديمة .. مؤكدا أن المنظمة تواصل استعدادها لاستقبالهم".

وأضاف جيدو أن "هناك عددا من المدنيين ما زالوا محاصرين في المدينة القديمة، ويتم استخدامهم أساسا كدروع بشرية ، لافتا إلى أن المنظمة ليست متأكدة من عددهم ولكن يمكن أن يكون نحو 100 ألف وربما أكثر".

وأكد ممثل مفوضية اللاجئين أن الهدف هو "وضع مسألة حماية المدنيين في صلب العمليات العسكرية، عن طريق احترام مبادئ الاحتراز والتمييز والتناسب، للتأكد من أن حياة المدنيين وممتلكاتهم محمية إلى أقصى حد ممكن".

وتخوض القوات العراقية معاركا في آخر الأحياء الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في المدينة القديمة بغرب الموصل، في إطار هجوم بدأته قبل ثمانية أشهر تمكنت خلاله من طرد التنظيم من القسم الأكبر من المدينة.

هذا المحتوى من

Asha

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