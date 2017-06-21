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مجلس جامعة القاهرة يوافق على لائحة مستشفى "ثابت ثابت " للأمراض المتوطنة

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مصراوي Masrawy

مجلس جامعة القاهرة يوافق على لائحة مستشفى "ثابت ثابت " للأمراض المتوطنة

05:28 م الأربعاء 21 يونيو 2017

مجلس جامعة القاهرة


كتب- محمد قاسم:

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، الأربعاء، على اللائحة المالية والإدارية لمستشفى "ثابت ثابت" للأمراض الباطنة والمتوطنة التابعة لجامعة القاهرة.

وتتضمن اللائحة قيام المستشفي بواجبها في تتفيذ سياسة كلية طب قصر العيني في التعليم والتدريب والبحث العلمي، والعمل على خلق جيل متدرب في مجال الخدمة الطبية وإدارة المستشفيات، وتوفير الامكانيات اللازمة للبحوث الطبية في مجال الأمراض المعدية والمتوطنة.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الطاقة الإجمالية لمشروع مستشفي " ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة بالهرم، تبلغ 350 سريرا و4 غرف عمليات و10 عيادات خارجية وأقسام تشخيصية وبحثية متكاملة على مرحلتين، وتصل التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 600 مليون جنيه.

وتعود فكرة إنشاء هذا المستشفى تعود لنحو 76 عامًا من خلال وصية رجل الأعمال ثابت جورجي السوري الأصل والإيطالي الجنسية، والذي عاش بمصر، وأوصى بما يملك لبناء مستشفى لعلاج الأمراض المتوطنة على قطعة أرض مساحتها 7300 متراً مربعاً بشارع الهرم الرئيسي وتسلم للدولة.

وانتهت القضايا بين والورثة بتنفيذ وصيته وصدور قرار وزاري عام 1990 بنقل الحراسة على التركة إلى كلية الطب وتم العمل بالمشروع عام 1997 وتوقفت أعمال البناء لتعود مرة أخرى عام 2002.

وكان التوقف في المرتين بسبب نقص الإعتمادات المالية، حتى تم إحياء المشروع مرة أخرى من جانب جامعة القاهرة.

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