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السراج وأمين عام حلف "ناتو" يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية ببروكسل

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مصراوي Masrawy

السراج وأمين عام حلف "ناتو" يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية ببروكسل

05:13 م الأربعاء 21 يونيو 2017

طرابلس (أ ش أ)
يجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج غدًا الخميس في بروكسل، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، في ثاني لقاء لهما في مقر الحلف خلال أقل من عام.

وقال حلف الأطلسي في بيان مقتضب، إن السراج وستولتنبيرج سيخاطبان وسائل الإعلام في إيجاز صحفي مشترك.

ووافق مجلس الناتو أخيرًا على طلب حكومة الوفاق بتقديم المشورة والتأهيل للأجهزة الأمنية والعسكرية الليبية، لكن دون تحديد الإطار العملي ومكان التأهيل ومدته والأطراف التي سيشملها.

ويزور السراج بروكسل في إطار مهمة مزدوجة أطلسية أوروبية، مع اتصالات يجريها مع رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فرديدريكا موجيريني تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

ويشارك السراج في ندوة أوروبية تقام بالبرلمان الأوروبي حول الهجرة، وسط شكوك كبيرة بشأن مصداقية التعاطي الأوروبي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا تحديدًا، وتحركات وضغوط لمنظمات الدفاع عن المهجرين واللاجئين.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، يوم الأربعاء، قادة الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود إضافية، لتمويل خفر السواحل الليبي، وقال في رسالة وجهها لزعماء الاتحاد الأوروبي قبل قمتهم التي تجري في بروكسل الخميس والجمعة، إن خفر السواحل الليبي حليف لأوروبا في التصدي للمهربين.

وأضاف أنه يشعر بقلق خاص تجاه تماطل بعض الدول في المساهمة في جهود تمويل حرس خفر السواحل الليبي. ووضع المسؤولون الأوروبيون مسألة احتواء الهجرة في البحر المتوسط، أي قبالة الساحل الليبي كنقطة رئيسة في جدول أعمال القمة.

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Asha

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