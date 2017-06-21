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دخلت الفن صدفة و«الروتين» غيّر حياتها.. 9 معلومات عن راقصة «الحالة ج»

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دخلت الفن صدفة و«الروتين» غيّر حياتها.. 9 معلومات عن راقصة «الحالة ج» دخلت الفن صدفة و«الروتين» غيّر حياتها.. 9 معلومات عن راقصة «الحالة ج»

التحرير

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دخلت إلى قلوب الجماهير بسهولة وأعجبوا ببساطتها وبراعتها ببعض أدوارها الفنية، وأثبتت نفسها في الساحة الفنية من خلال أعمالها الفنية العربية والعالمية، هي الموهبة الشابة رانيا شاهين، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عنها ومحطاتها الفنية..

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1- ولدت في 22 أغسطس عام 1981.

2- خريجة كلية التجارة بجامعة القاهرة ودرست في ورش تمثيلية مع أساتذة في التمثيل منهم المخرج خالد جلال والفنان أحمد كمال.

3- دخلت رانيا مجال الفن بمحض الصدفة عندما ذهبت برفقة صديقاتها إلى المخرج خيري بشارة وعرض عليها دوراً بفيلمه "ليلة في القمر" الذي جسدت فيه دور فتاة دفعها الحب للإدمان، وبدأت تظهر معه في بعض السهرات الدرامية.

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4- شاركت بعدة أعمال سينمائية أبرزها: "سحرالعيون"، و"7 ورقات كوتشينة"، و"واحد من الناس"، و"زي انهاردة"، و"فبراير الأسود".

سحر العيون

 

5- إنتقلت رانيا إلى العالمية عن طريق مشاركتها في فيلم "جولد" مع المخرج العالمي جورجي كوينو، بعد أن رشحها حسام العلواني، المسئول عن الشركة المنفذة للعمل في ، ولعبت دور البطولة الخاص بها في مصر، حيث أن الفيلم تدور أحداثه ف 5 دول هم: مصر، والبرازيل، وإيطاليا، وفرنسا، وكولومبيا، وجورجيا.

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6- من أعمالها الدرامية: مسلسل "أبواب الخوف"، و"فرصة ثانية"، و"حق ميت"، ولمعت وزادت شهرتها من خلال دورها في مسلسل "تحت السيطرة" الذي قامت من خلاله بشخصية "إنجي" الانتهازية ومدمنة المخدرات.

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7- فاجئت جمهورها بدورها  في مسلسل "الحالة ج" الذي يُعرض في شهر رمضان الجاري، حيث جسدت دور الراقصة التي هجرت الرقص وتدخل بمصحة نفسية، وأشاد به العديد من النقاد حتى أن مخرج العمل، حسين شوكت، عبّر عن إعجابه بإحدى مشاهدها بالعمل عن طريق حسابه الشخصي بموقع انستجرام، قائلاً: "رانيا شاهين اقل ما يقال عن المشهد ده إنها فظيعة.. برافو رانيا".

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8- تزوجت وانفصلت عن زوجها بسبب شعورها بالروتين، وفقاً لإحدى تصريحاتها الصحفية، كما أنها تتقبل القيام بأدوار الإغراء الغير مبتذل.

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9- حازت رانيا على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان "الدار البيضاء" للأفلام الراوائية التسجيلية والقصيرة، في دورته العاشرة، عن دورها بفيلم "حقيقة واحدة".

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