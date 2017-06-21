«مودريتش» و«موزيس» ضمن 10 لاجئين في ملاعب كرة القدم

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احتفلت منظمة "كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا" أمس، باليوم العالمي للاجئين، من خلال نشر قائمة باللاعبين اللاجئين أو أبناء لاجئين من الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ومن بين هؤلاء اللاعبون يتواجد لاعب ليفربول ومنتخب كرواتيا ديجان لوفرين، الذي كشف في بداية العام الجاري عن الرعب الشديد الذي شعر به في طفولته جراء حرب البوسنة.

وقال لوفرين في ذلك الأمر "عندما أرى ما يحدث الآن مع اللاجئين، أتذكر طفولتي وأسرتي وكيف كان الجميع لا يريدونك في بلدانهم، أتفهم بعض الشيء أن هناك البعض يرغبون في حماية أنفسهم ولكن عليهم إدراك أن هناك أشخاص لا يجدون مأوى وهذا ليس ذنبهم، ولكنهم باتوا مشردين ويقاتلون من أجل العيش، لقد مررت بكل تلك المأسي وأطالب الجميع بمنحهم الفرصة".

ومن جانبه اختار المدير التنفيذي لمنظمة "كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا" أبرز اللاعبين المتواجدين في أوروبا من اللاجئين، والذي يرى أنهم لو شكلوا فريقًا سيتمكن من الفوز بالدوريات الأوروبية بل والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض فيما يلي أبرز اللاجئين في ملاعب كرة القدم:

- ستيف مانداندا (كريستال بالاس- فرنسا)

أجبر الحارس وأسرته على مغادرة كينشاسا في زائير سابقًا والكونغو الديمقراطية حاليًا، وذلك خلال عصر مبوتو سيكو وهاجر إلى مدينة ليج في بلجيكا.

- فيكتور موزيس (تشيلسي- نيجيريا)

نشأ موزيس في مدينة كادونا في نيجيريا، وتعرض والديه لهجوم في منزلهم أسفر عن مقتلهم في فوضى انتشرت في البلاد خلال عام 2002، وأُخُبر موزيس بالحادث أثناء لعبه الكرة في الشوارع ليهاجر بعدها إلى إنجلترا.

- ديجان لوفرين (ليفربول- كرواتيا)

أُجبر لوفرين وأسرته على الرحيل من يوغسلافيا بسبب الحرب الأهلية التي نشبت في البلاد في تسعينيات القرن الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص.

- نيفن سوبوتيتش (بروسيا دورتموند- صربيا)

سافر المدافع مع أسرته عندما كان طفلًا إلى ألمانيا وذلك قبل اندلاع الحرب الأهلية في يوغسلافيا، وفي عمر الـ11 رحل إلى الولايات المتحدة مع أسرته قبل أن ينضم لصفوف ماينز في عام 2006.

- لوكا مودريتش (ريال مدريد- كرواتيا)

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غادر مودريتش مدينه زادار التابعة ليوغسلافيا سابقًا عندما كان صغيرًا، وعاش في المأوى رفقة أسرته خلال حرب كرواتيا من أجل الاستقلال والتي نشبت في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

- ميراليم بيانيتش (يوفنتوس- البوسنة والهرسك)

تعلق بيانيتش بكرة القدم بفضل أبيه الذي كان لاعبًأ في دوري الدرجة الثالثة في يوغسلافيا، وبدأ مسيرته مع الكرة في لوكسمبورج بعدما غادرت أسرته يوغسلافيا في أعقاب إندلاع الحرب.

- جرانيت تشاكا (أرسنال- سويسرا)

ولد تشاكا في مدينة بازل السويسرية لأبوين من ألبانيا قررا الرحيل عن كوسوفو قبل وقت قصير للغاية من ولادته هو وأخيه تويلانت.

- محمود داوود (بروسيا دورتموند- سوريا)

في عام 1996، رحلت أسرة داوود عن سوريا عندما كان يبلغ من العمر 10 شهور فقط في الموجة الأولى من اللاجئين، وانضم لبروسيا مونشنجلادبخ في صغره ليصبح أول لاعب سوري يلعب في الدوري الألماني.

- شيردان شاقيري (ستوك سيتي- كوسوفو)

ولد شاقيري في كوسوفو لأبوين من ألبانيا وكوسوفو، ومن ثم رحل إلى سويسرا أثناء الحرب الأهلية في عام 1992.

- كريسيتيان بينتيكي (كريستال بالاس- الكونغو الديمقراطية)

ولد بينتيكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما كانت تعرف باسم زائير، وعندما عامين من عمره رحل إلى ليج مع أسرته بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة التي ضربت بلاده حينها.