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بالصور..رئيس جامعة السويس يتابع إنشاءات المجمع الطبي بـ"التوفيقية"

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مصراوي Masrawy

بالصور..رئيس جامعة السويس يتابع إنشاءات المجمع الطبي بـ"التوفيقية"

04:30 م الأربعاء 21 يونيو 2017

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السويس حسام الدين أحمد:
تفقد الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاءات المجمع الطبي، التابع للجامعة، بمدينة التوفيقية، ورافقه خلال الجولة اللواء أركان حرب علاء الدين أبو دينا، مساعد قائد المنطقة الموحدة شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

وقال "مصباح"، إن المجمع يضم كليات للطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، فضلًا عن مستشفى جامعي، مشيراً إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى الإشراف على أعمال الإنشاءات.

وأضاف، أن أعمال الإنشاءات في كلية الطب ستنتهي آخر أغسطس المقبل، وسيتم افتتاحها بداية العام الدراسي المقبل، لافتاً إلى أن جميع الكليات الموجودة بالمجمع سيتم الانتهاء منها وتكون جاهزة لاستقبال الطلاب خلال العاملين المقبلين.

وأكد أن مستوى إنجاز الأعمال متقدم للغاية، ويتناسب مع البرنامج الزمنى المحدد لانتهاء مبنى المجمع الطبي.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أصدر قرار رقم ٨١٩ لسنة ٢٠١٧، بالموافقة على إنشاء كلية الطب بجامعة السويس ليصبح عدد كليات الجامعة ١٢ كلية بعد أن كانت ٦ كليات فقط قبل 3 سنوات.

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