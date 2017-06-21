فرنسا تطالب حركة حماس بالاستجابة لمطالب المجتمع الدولي

باريس (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، اليوم الأربعاء على انه لن يكون هناك تسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي دون وحدة الفلسطينيين حول مبدأ حل الدولتين، مضيفا أن بلاده تدعو الفلسطينيين الى مواصلة جهود المصالحة وتؤكد دعمها للحوار بين مختلف الأطراف الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح له اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا ترى وجوب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعاقب حماس و كل داعميها.

وقال نادال إن موقف بلاده ثابت من حركة حماس وهو انه عليها الاستجابة بوضوح لمطالب المجتمع الدولي المعروفة جيدا وهي الاعتراف بدولة إسرائيل وبالاتفاقات السابقة وكذلك التخلي عن العنف.

جاء ذلك في تصريح له اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا ترى وجوب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعاقب حماس وكل داعميها.

وأاوضح المتحدث أن حركة حماس مدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، مضيفا أن بلاده تدعو الفلسطينيين إلى مواصلة جهود المصالحة وتؤكد دعمها للحوار بين مختلف الأطراف الفلسطينية.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أنه لن يكون هناك تسوية للنزاع دون وحدة الفلسطينيين حول مبدأ حل الدولتين.