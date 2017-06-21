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مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة

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مصراوي Masrawy

تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة

04:42 م الأربعاء 21 يونيو 2017

مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة

توقفت محطة غزة كليا عن الانتاج

قطاع غزة (أ ف ب)
سمحت السلطات المصرية الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وفق المتحدث باسم المعبر وائل أبو عمر.

ويحصل سكان قطاع غزة في الوقت الحالي على ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء فقط يوميا بسبب توقف محطة غزة كليا عن الانتاج منذ أبريل وتخفيض إسرائيل جزئيا إمداد القطاع بالكهرباء.

وقال مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو عمر لوكالة فرانس برس "إن السلطات المصرية سمحت اليوم الأربعاء بإدخال 8 شحنات الآن من السولار الصناعي ومن المتوقع أن تدخل 14 شاحنة أخرى ليصل حجم الوقود الذي سيدخل اليوم الى مليون ليتر من الوقود الخاص بمحطة الكهرباء."

وأكد أبو عمر أنه "من المتوقع استمرار ادخال السولار الصناعي من مصر يوميا حتي يوم السبت المقبل".

وأكد مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سمير مطير ان "كمية السولار التي دخلت من مصر من المتوقع ان تشغل المحطة ليومين ونأمل بإدخال المزيد خلال الأيام القادمة".

وأضاف أن "سلطات الاحتلال الاسرائيلي قلصت صباح الأربعاء الكهرباء التي تصل منها إلى غزة ليصل التخفيض الى 24 ميجا واط".

وأكد "أن المتوفر اليوم من إسرائيل بعد التقليص الجديد هو 88 ميجا واط فقط بدلا من 120 ميغا واط ".

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