أبوشقة: قرار الدستورية بوقف أحكام «تيران وصنافير» كاشف

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقًا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي بمقتضاها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية، إن هذا الحكم كاشف وليس منشىء.

وتابع خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم: «المادة 151 من الدستور كانت واضحة، ولا تحتمل أى لبس أو تأويل بأن رئيس الجمهورية يبرم الاتفاقيات ثم يختص مجلس النواب بمناقشتها ثم يصدق رئيس الجمهورية عليها».

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واستطرد «كل ما حدث يقود إلى أننا أمام دولة قانون، ودولة مؤسسات، وأن هذا البرلمان الذى جاء بإرادة حرة قال قولته، وأثبت هذا الحكم يكشف ما جاء بالمادة 151 وأن البرلمان صاحب السيادة والولاية والسلطة الحقيقية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات وفقا لسلطاته».