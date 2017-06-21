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ضبط تاجر عملة بالبحيرة لتجميعه 14 مليون جنيه من المقيمين بالخارج

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ضبط تاجر عملة بالبحيرة لتجميعه 14 مليون جنيه من المقيمين بالخارج ضبط تاجر عملة بالبحيرة لتجميعه 14 مليون جنيه من المقيمين بالخارج

التحرير

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم، مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات 14 مليون جنيه.

وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "محمود ز.م"، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، و"أحمد م.س" مقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين، حيث يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة شهرية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول الذي اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال الثلاث أعوام الماضية قرابة (أربعة عشر مليون جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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التحرير

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