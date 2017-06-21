رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتعزيز التعاون مع أمريكا لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتعزيز التعاون مع أمريكا لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي
04:27 م الأربعاء 21 يونيو 2017
سول (أ ش أ)
قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن اليوم الأربعاء إنه يعتزم مواصلة تعزيز تعاون بلاده مع حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، ووصف التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه العمود الفقري للسياسات الأمنية والخارجية لسول.
جاءت تصريحات مون خلال اجتماع مع ريتشارد هاس رئيس مجلس مؤسسة البحوث الأمريكية للعلاقات الخارجية في مكتب الرئاسة في سول، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وقال بارك سو هيون المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكوري في مؤتمر صحفي، "في اجتماع اليوم، ذكر الرئيس مون أن التحالف الكوري - الأمريكي شكل أساسا للسياسات الامنية والخارجية لكوريا الجنوبية".
وأضاف أنه بينما يشدد على ضرورة زيادة تعزيز الاتصالات والتعاون الوثيقين بين البلدين، أعرب الرئيس عن أمله بأن تصدر القمة الكورية - الأمريكية القادمة رسالة إيجابية تشير إلى مزيد من تطوير التحالف الكوري الأمريكي".
ومن المقرر أن يزور رئيس كوريا الجنوبية الجديد واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يومي الخميس والجمعة.
وأعرب هاس عن أمله في أن يخلق رئيسا الدولتين زخما للتفكيك الكامل للبرنامج النووي لكوريا الشمالية على أساس صداقتهما وثقافتهما، وفقا لما ذكره مكتب الرئاسة.
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