أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

غدا.. السيسي يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدا.. يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل

04:05 م الأربعاء 21 يونيو 2017

غدا.. السيسي يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل

كتبت- مادي غيث

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الخميس، إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل، والتي تنعقد للمرة الأولى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس في القمة الأولي لدول حوض النيل تأتي في إطار الأهمية التي توليها لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل، وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل، وذلك سعياً لإستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها، بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين دول حوض النيل في مجالات عديدة، مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، ومن ثم تأتي أهمية القمة الأولي لدول حوض النيل من أجل التباحث حول سبل تعظيم الاستفادة، مما تتمتع به دول الحوض من إمكانات وكيفية تعزيز التعاون فيما بينها، ذلك فضلاً عن النظر في سبل الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المشتركة على النحو الذي يتيح تحقيق التنمية الشاملة لجميع دول الحوض وتعزيز التكامل الإقليمي.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس من المنتظر أن يشارك في الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل، كما سيلقي كلمة أمام القمة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية على هامشها مع عدد من القادة والزعماء الافارقة، وعلى رأسهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق معها إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إسماعيل: الإصلاح الاقتصادي لن يتوقف

    إسماعيل: الإصلاح الاقتصادي لن يتوقف

    أخبار
  • السيسي يوجه 9 رسائل في احتفالية ليلة القدر

    السيسي يوجه 9 رسائل في احتفالية ليلة القدر

    أخبار
  • السيسي:هناك أشقاء و غير أشقاء يدعمون الإرهاب

    السيسي:هناك أشقاء و غير أشقاء يدعمون الإرهاب

    أخبار
  • السيسي: التصدي للدول الراعية للإرهاب أصبح واجبًا

    السيسي: التصدي للدول الراعية للإرهاب أصبح واجبًا

    أخبار

إعلان

17f1edc6fe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر