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القبض على طالبين سرقا خاتم ذهبي من مراهقة في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

القبض على طالبين سرقا خاتم ذهبي من مراهقة في الوادي الجديد

04:26 م الأربعاء 21 يونيو 2017

القبض على طالبين سرقا خاتم ذهبي من مراهقة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ألقت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، القبض على طالبين سرقا خاتمًا ذهبيًا وهاتفًا محمولًا من فتاة مراهقة بواحة الخارجة.

وتلقى اللواء أحمد عبدالغفار مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم ايهاب شمس، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، يفيد ضبط شخصين استوليا على هاتف محمول، ومشغولات ذهبية من طالبة أثناء سيرها بأحد الشوارع بحي الزهور بمدينة الخارجة.

كشف محضر الواقعة، ورود بلاغ من فتاة تدعى " إ" 18 عامًا، طالبة، ومقيم بالخارجة لقسم شرطة الخارجة، يفيد قيام شخصين بالتحرش بها ومعاكستها والاستيلاء على هاتف محمول منها وإعادته لها مرة أخرى، وسرقة خاتم ذهبي من يدها عيار 18.

نجح رجال مباحث القسم بقيادة المقدم إيهاب شمس رئيس مباحث القسم، والنقيب أحمد زوام، معاون مباحث القسم، في تحديد هوية مرتكبي، وهما طالبين ومقيمان  بالخارجة،  وضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

حرزت المضبوطات، وحرر المحضر رقم 20 أحوال قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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