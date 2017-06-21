بايرن ميونيخ في بيان رسمي: «ليفاندوفسكي ليس للبيع»

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أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني بيانا رسميا بخصوص وضع مهاجم الفريق الحالي، روبرت ليفاندوفسكي، وأوضح فيه أن اللاعب لم يتلقى أي عروض وليس للبيع.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية قد ذكرت أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، يسعيان لضم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقات الصيفية الجارية.

وقال النادي البافاري في بيانه: "روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد مع بايرن، والذي تم تجديده مؤخرا ليمتد حتى 2021، ولا يفكر البايرن في بيع اللاعب ولا توجد أي محادثات مع أي أندية أخرى، ولن تكون هناك".

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وأضاف النادي: "لو كان هناك أي مفاوضات مع اللاعب والذي لديه عقد طويل الأمد، فإن هذه الجهة ستعرض نفسها لعقوبات صارمة من الفيفا".

واختتم: "وكيل اللاعب أخبرنا أنه لم يعقد محادثات مع أي ناد وأن اللاعب مستمر مع البارين".

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، سجل 43 هدفًا في الموسم الماضي بجميع البطولات، من بينها 30 هدفًا في الدوري الألماني، وضعته ثانيًا في ترتيب هدافي البوندسليجا خلفًا للجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند.