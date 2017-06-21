أتليتيكو مدريد يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن «كوستا»

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ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن فريق أتليتيكو مدريد الإسباني توصل إلى إتفاق مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، بخصوص ضم دييجو كوستا مهاجم البلوز، خلال فترة الإنتقالات الشتوية عام 2018.

وكان أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز قد قرر إقصاء كوستا من تشكيلة بطل «البريميرليج» للموسم القادم، وأن عليه البحث عن فريق جديد، وهو ما تلقاه اللاعب بصدمة خاصة بعد أداءه المتميز خلال الموسم المنصرم.

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وقالت الصحيفة أن أتليتيكو قد اتفق مع تشيلسي على شراء لاعبهم السابق بمبلغ 50 مليون إسترليني، على شرط أن يقوم الفريق الإنجليزي بإعارة اللاعب خلال الصيف، ليقوم الفريق الإسباني بالتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن الروخي بلانكوس قد تم منعهم من إبرام أي صفقات خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، بسبب مخالفات قاموا بها في ضم لاعبين صغار السن.