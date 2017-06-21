عبد العال: قرار الدستورية يؤيد موقف البرلمان.. فليسقط من خون "الأغلبية"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان أنه هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة.

وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم: أوكد أننا لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأغلبية بمجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية، لافتا إلى أن "الأغلبية صبرت في سبيل اعلاء كلمة الحق، وفى النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، وبالتالي فلتسقط الاصوات التي خونتها واتهمتها.

وتابع: لقد تعلمنا فى كلية الحقوق أن ما جاء فى المادة ١٥١ موجه للمشرع فقط، بعد أن تغيرت فلسفة إقرار الاتفاقيات الدولية، وأصبح منوطا بالبرلمان الموافقة على جميع الاتفاقيات على السواء، بعدما كان يخطر المجلس ببعضها فقط، وأكرر ان للمجلس سلطات واختصاص لن نسمح بالتفريط فيها، وانه يلتزم بأحكام المحكم الدستورية العليا.

كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، أصدرت اليوم الأربعاء، بياناً بوقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير" وقتيًا، لحين تحديد جلسة مقبلة.