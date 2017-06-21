التعليم: 3 مدارس للنيل تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل
التعليم: 3 مدارس للنيل تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل
03:44 م الأربعاء 21 يونيو 2017
كتبت- ياسمين محمد:
عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا لمتابعة التطورات الخاصة بشركة مصر للإدارة التعليمية مدارس وحدة شهادة النيل الدولية، باعتبارها توفر نموذجاً تعليميًا متطورًا، وتعتمد فى دراستها على أساليب البحث العلمى، ومواكبة التقدم الهائل فى العلوم والمعارف.
ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، فقد حضر الاجتماع، أسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لها، وممثلى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة شهادة النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم، ورئيس صندوق تحيا مصر، وشركة "إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية"، إحدى شركات بنك الاستثمار القومي .
جاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية، ووحدة شهادة النيل الدولية، وشركة إن أى كابيتال.
ويهدف بروتوكول التعاون لإقامة وإنشاء عدد من مدارس النيل المصرية، وإقامة 25 مدرسة جديدة تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، منها 3 مدارس للنيل في: أسيوط، طيبة بالأقصر، ومدينة السادات، والتى ستدخل الخدمة التعليمية خلال العام الدراسى القادم 2017/2018، على أن يتم دخول باقى المدارس الـ 22 خلال عام 2018/2019، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء بالتوسع في مدارس النيل الحالية ليصل عددها 30 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن مساهمي شركة "مصر للإدارة التعليمية"، هم هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق دعم وتمويل المشروعات بوزارة التربية والتعليم، وصندوق تحيا مصر.
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