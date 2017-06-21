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إسماعيل: الإصلاح الاقتصادي لن يتوقف

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مصراوي Masrawy

إسماعيل: الإصلاح الاقتصادي لن يتوقف

03:42 م الأربعاء 21 يونيو 2017

إسماعيل: الإصلاح الاقتصادي لن يتوقف

المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- (أ ش أ):

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء إن كل إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس تصب في صالح محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه كلما تحسن الموقف الاقتصادي نستطيع أن نقدم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدا أن ملف التعديات لن ينتهي ومستمر بنفس القوة.

وأكد إسماعيل أن منظومة الدعم كان بها خلل خلال الفترة الماضية ولم يكن هناك بديل عن التعامل مع سعر الصرف وأن الإصلاح الاقتصادي لن يتوقف، لافتا إلى أن الوضع يتحسن للأفضل.

وأوضح رئيس الوزراء - في تصريحات صحفية بمقر الهيئة العامة للاستثمار - أن المناقشات التي جرت في لقاء الرئيس عبد الفتاح أمس تناولت العديد من الإجراءات أولها موضوع زيادة بطاقة من 21 جنيها إلى 50 جنيها، مشيرا إلى ضوابط ستضعها في هذا الاطار، إضافة إلى علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، والحد الأدنى 130 جنيها إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها قبل أن يرفعها الرئيس إلى 150 جنيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى مجموعة من الإجراءات الخاصة بالضرائب لرفع حد الإعفاءات لأصحاب الدخول المحدودة، ليقل الإعفاء كلما ارتفع الراتب، بجانب ضريبة الأطيان الزراعية وإيقاف العمل بها ثلاث سنوات، تيسيرا على المزارعين، وبرنامج التكافل وكرامة الذي يشمل زيادات تصل الى 100 جنيه للأسرة إلى جانب الزيادات في التموين.

وأكد رئيس الوزراء أن كل الإجراءات التي تمت تصب في صالح محدودي الدخل والمحتاجين، مشددا على أنه كلما تحسن الوضع الاقتصادي وانخفض عجز الموازنة وارتفعت إيرادات الدولة كلما أمكن للحكومة تحسين الخدمات المقدمة.

وشدد رئيس الوزراء على أن ملف التعديات لن ينتهي وسيستمر بنفس القوة إلى أن يتم ردع كل من يحاول التعدي على أراضي الدولة، لافتا إلى مشروع قانون لتغليظ العقوبات فيما يتعلق بالتعدي على أراضي الدولة، وتجريف وردم البحيرات بهدف الحفاظ عليها، مضيفا انه معروض حاليا امام مجلس النواب.​

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