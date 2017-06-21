أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فرنسا: نتفق مع روسيا حول بعض الأولويات المتعلقة بالأزمة السورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فرنسا: نتفق مع روسيا حول بعض الأولويات المتعلقة بالأزمة السورية

03:03 م الأربعاء 21 يونيو 2017

فرنسا: نتفق مع روسيا حول بعض الأولويات المتعلقة بالأزمة السورية

باريس (أ ش أ)
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ إن بلاده تتفق مع روسيا حول بعض الاولويات المتعلقة بالأزمة السورية و التي اكد عليها جون ايف لودريان وزير الخارجية أمس بموسكو.

جاء ذلك في تصريح له اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا وروسيا على نفس الخط فيما يتعلق بالسياسة حول سوريا.

وأضاف المتحدث:" لدينا نقاط مشتركة مع (روسيا) حول تقييم الوضع في سوريا وهي أولا إصرارنا على هزم داعش ومحاربة القاعدة".

وأشار المتحدث إلى التطابق في وجهات النظر حول ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية والعمل على أن تكون هناك دولة تضطلع بمهامها.

وأضاف أن باريس وموسكو تعارضان استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية وتأملان في وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع للسكان المتضررين، كما هناك توافق بينهما حول السعي من اجل حل سياسي على أساس قرار مجلس الامن 2254.

وردا على سؤال عما إذا كان يجب تخفيف العقوبات الاوروبية على روسيا لتسهيل الحوار معها، أجاب المتحدث بأن هناك حوارا مستمرا بين فرنسا وروسيا، مشيرا إلى لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 29 مايو بفرساي وإلى زيارة وزير الخارجية جون ايف لودريان أمس إلى موسكو.

وأشار المتحدث إلى تصريحات لودريان - أمس - التي أكد خلالها أن باريس لا تسعى لعزل روسيا عن باقي أوروبا أو إضعافها اقتصاديا بل تسعى للعمل معها بشكل براجماتي لحل مشكلات "تؤثر علينا و على روسيا".

واختتم المتحدث بالتذكير بأن فرنسا تعمل على تسوية النزاع في أوكرانيا في إطار صيغة "النورماندي"، لافتا إلى تصريحات لودريان التي حذر خلالها من أن "كلما طالت الأزمة كلما ابتعدت آفاق التسوية ومعها آفاق تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

هذا المحتوى من

66ee5d5609.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • واشنطن تشدد العقوبات على روسيا وترامب يستقبل الرئيس الأوكراني

    واشنطن تشدد العقوبات على روسيا وترامب يستقبل الرئيس الأوكراني

    أخبار
  • لودريان للافروف: فرنسا لا تسعى لعزل أو إضعاف روسيا

    لودريان للافروف: فرنسا لا تسعى لعزل أو إضعاف روسيا

    أخبار
  • سوريا ساحة مواجهة وتهديدات أمريكية روسية

    سوريا ساحة مواجهة وتهديدات أمريكية روسية

    أخبار
  • استراليا تُعلّق هجماتها في سوريا بعد تحذيرات روسية

    استراليا تُعلّق هجماتها في سوريا بعد تحذيرات روسية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • جريمة قبل السحور.. تفاصيل

    جريمة قبل السحور.. تفاصيل "خناقة" أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالوراقأخبار

  • مرتضى: سأنسحب من الدوري إذا لم تُعاد المباراة.. ويذهب الوزير للسجن

    مرتضى: سأنسحب من الدوري إذا لم تُعاد المباراة.. ويذهب الوزير للسجنرياضة

  • "الدستورية" توقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير"أخبار

  • بالفيديو.. تصريحات نارية من مرتضى منصور عقب حكم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

    .. تصريحات نارية من عقب حكم إعادة مباراة الزمالكرياضة

  • "إلحقني يا صاحبي".. آخر كلمات سائق توك توك غرق في نهر النيل بالوراقأخبار

  • بالفيديو.. الوداد يلحق بالأهلي هزيمة تاريخية بدوري الأبطال

    بالفيديو.. الوداد يلحق بالأهلي هزيمة تاريخية بدوري الأبطالرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع