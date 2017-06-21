الصين: ننظر بشكل إيجابي إلى مبادرة إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا
الصين: ننظر بشكل إيجابي إلى مبادرة إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا
02:55 م الأربعاء 21 يونيو 2017
الصين
بكين – (أ ش أ):
أكدت الصين أنها تنظر من منظور إيجابي إلى المبادرة الخاصة بإقامة مناطق تخفيف التوتر والتى تعرف ايضا بالمناطق الخالية من الاشتباكات في سوريا.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية كونج شوانج -في تصريح رسمي اليوم الأربعاء- إن تأسيس تلك المناطق يساعد على تخفيض مستوى التوتر ووضع حد للتصعيدات ويسهم في خلق الظروف المواتية لوقف الأعمال العسكرية في سوريا، بالإضافة إلى أنه يمهد الطريق لعقد المحادثات السلمية.
وأضاف -في رده على سؤال عما اذا كانت الصين تدرس إمكانية أن تصبح مراقبا في مناطق تخفيف التوتر تلك- أن شروط المراقبة وتقييم الوضع في تلك المناطق لم يتم التوافق عليه بشكل نهائي بعد.
وأكد شوانج أمله أن تؤدي الجهود المبذولة من قبل جميع الاطراف إلى التوصل الى تسوية سياسية للنزاع في سوريا فى اسرع وقت.
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