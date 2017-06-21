شوقى يعتمد نتيجة دبلومى الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب والثانوى الفنى للصم

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان الدور الأول لدبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وامتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

وقالت هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، في بيان اليوم، إن النسبة المئوية للنجاح قد بلغت (93.1%)، وجاءت نتيجة امتحان الدور الأول علي النحو التالي:

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (946) طالبًا/ طالبة، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (940) طالبًا/ طالبة، عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الأول بنجاح (881) طالبًا/ طالبة، عدد الطلاب الراسبين (7) طلاب، وعدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان دور ثان هو(58) طالبًا/ طالبة.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي ورئيس عام امتحان دبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، أن النسبة المئوية للنجاح بامتحان دبلوم الخط العربي قد بلغت (43.0%) وجاءت نتيجة امتحان الدور الأول على النحو التالي:

عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (4590) طالبًا/ طالبة، عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الأول بنجاح (1972) طالبًا/ طالبة، عدد الطلاب الراسبين (887) طلاب، وعدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان دور ثان هو (1731) طالبًا/ طالبة.

أما بالنسبة للنسبة المئوية للنجاح بامتحان دبلوم التخصص في الخط والتذهيب فقد بلغت (75.3%) وجاءت نتيجة امتحان الدور الأول على النحو التالي:

كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (1210) طلاب/ طالبات، عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الأول بنجاح (911) طالبًا/ طالبة، عدد الطلاب الراسبين (62) طالبًا، وعدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان دور ثان هو(237) طالبًا/ طالبة.

جدير بالذكر أن امتحان الدور الثاني لامتحان دبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب وامتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي سيعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/7/2017.​